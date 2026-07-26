Petits Mondes Sensibles Amilly
mercredi 19 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Petits Mondes Sensibles
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Petits Mondes Sensibles
Petits Mondes Sensibles offre aux tout-petits et à leurs familles un espace immersif pour explorer formes, couleurs et textures. Accompagnés par un·e médiateur·rice plasticien·ne, ils vivent une expérience artistique et sensorielle qui stimule la créativité et invite à découvrir le monde autrement. Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
De 12 mois à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Small, Sensitive Worlds
L’événement Petits Mondes Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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