Petits moulins à eau… Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre

Petits moulins à eau…

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Construire sa petite roue de moulin, aménager des petits barrages dans le ruisseau, et puis faire tourner sa roue… Roues à pales ou roues à auget, la magie opère… Animation réservée aux enfants mais qui plaira tout autant aux parents qui ont gardé leur âme d’enfant… Gratuit pour les adultes accompagnateurs. .

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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L’événement Petits moulins à eau… Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol