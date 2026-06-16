PETITS PAPIERS THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse
PETITS PAPIERS THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse mercredi 17 juin 2026.
Toulouse
PETITS PAPIERS
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21
Un spectacle ponctué de petites danses qui aborde le départ, la rencontre avec l’inconnu et la matière papier avec humour et poésie.
Le personnage, drôle de femme s’exprimant par de petits sons et toute de papier blanc vêtue, tourne en rond dans sa chambre toute blanche. Elle s’ennuie. Accompagnée de sa lampe de papier, amie fidèle, elle se risque alors à quitter sa chambre pour partir à la rencontre de l’inconnu. Elle va prendre de nouveaux chemins, dépasser ses peurs et découvrir de nouveaux papiers, des couleurs et la joie de partager. 7 .
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com
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English :
A performance punctuated by short dances that explores the themes of departure, encounters with the unknown, and the medium of paper with humor and poetry.
L’événement PETITS PAPIERS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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