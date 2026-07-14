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AGENDA · Petosse

Petosse en fête Petosse

samedi 1 août 2026 · Petosse

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
85570 Petosse
Département
Vendée
Tarif

Petosse

Petosse en fête

Petosse Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Fête populaire au village de Petosse
– Parade de camions, voitures et solex à 17h
– Concert à partir de 19h30 par Ivanov N’Kris
– Feu d’artifice et soirée disco , musique des années 80, 90 et 2000

Restauration sur place   .

Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire  

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English :

Folk festival in the village of Petosse

L’événement Petosse en fête Petosse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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