Informations pratiques

Petosse

Petosse en fête

Petosse Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Fête populaire au village de Petosse

– Parade de camions, voitures et solex à 17h

– Concert à partir de 19h30 par Ivanov N’Kris

– Feu d’artifice et soirée disco , musique des années 80, 90 et 2000

Restauration sur place .

Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire

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English :

Folk festival in the village of Petosse

L’événement Petosse en fête Petosse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin