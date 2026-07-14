AGENDA · Petosse
Petosse en fête Petosse
samedi 1 août 2026 · Petosse
Informations pratiques
Petosse
Petosse en fête
Petosse Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête populaire au village de Petosse
– Parade de camions, voitures et solex à 17h
– Concert à partir de 19h30 par Ivanov N’Kris
– Feu d’artifice et soirée disco , musique des années 80, 90 et 2000
Restauration sur place .
Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Folk festival in the village of Petosse
L’événement Petosse en fête Petosse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Petosse (Vendée)
- Vide-grenier Petosse 2 août 2026