Informations pratiques

Peut-on conjurer la peur de la mort ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 30 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

La mort est la seule certitude que nous partageons, et pourtant elle demeure un mystère, tant il nous est inconcevable de comprendre ce qu’est ne plus vivre.

L’humanité cherche à l’apprivoiser désespérément : par les religions, la philosophie, la science, l’art ou les liens que nous tissons avec les autres. Mais la peur de la mort est-elle inéluctable ? Peut-on la vaincre ou seulement apprendre à vivre avec elle ? Et faut-il chercher à la conjurer ou accepter qu’elle fasse partie de la condition humaine ?

Café des idées animé par **Maude Robert** et **Gwendal Parmentier**, de la Société bretonne de philosophie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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