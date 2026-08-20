Philharmonie der Solisten, Victoria Hall, Genève
dimanche 10 janvier 2027 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Philharmonie der Solisten Dimanche 10 janvier 2027, 17h00 Victoria Hall
Ticketcorner, T 0900 800 800 (CHF 1.19/min, réseau fixe), La Poste, Manor, CFF, à Genève: Globus, Centre Balexert, La Praille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T19:00:00+01:00
Fin : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T19:00:00+01:00
Philharmonie der Solisten
Vladik Otaryan direction musicale et violon solo
Solistes
Antonio Vivaldi
Le Quattro Stagioni, op. 8 – La Primavera (RV 269) – L’Estate (RV 315) – L’Autunno (RV 293) – L’Inverno (RV 297)
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Johannes Brahms
La Philharmonie der Solisten réunit des musiciens professionnels diplômés, tous dotés d’une importante expérience internationale. Chaque musicien est également soliste, créant un son unique qui allie virtuosité, précision et expressivité.
Au cœur du programme figurent Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, complétées par des œuvres de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms. Le public est invité à un voyage musical à travers les plus belles époques de la musique classique.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/event/vivaldi-die-vier-jahreszeiten-philharmonie-der-solisten-victoria-hall-21991737/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0900 800 800 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Vivaldi – Les Quatre Saisons ainsi que des œuvres de Bach, Mozart et Brahms, Philharmonie der Solisten, au VH de Genève, 10 janvier à 17h00. Le meilleur de toutes les époques de la musique classique
Philharmonie der Solisten
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026