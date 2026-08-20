Philharmonie der Solisten, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Philharmonie der Solisten Dimanche 10 janvier 2027, 17h00 Victoria Hall

Ticketcorner, T 0900 800 800 (CHF 1.19/min, réseau fixe), La Poste, Manor, CFF, à Genève: Globus, Centre Balexert, La Praille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T17:00:00+01:00 – 2027-01-10T19:00:00+01:00

Philharmonie der Solisten

Vladik Otaryan direction musicale et violon solo

Solistes

Antonio Vivaldi

Le Quattro Stagioni, op. 8 – La Primavera (RV 269) – L’Estate (RV 315) – L’Autunno (RV 293) – L’Inverno (RV 297)

Johann Sebastian Bach

Wolfgang Amadeus Mozart

Johannes Brahms

La Philharmonie der Solisten réunit des musiciens professionnels diplômés, tous dotés d’une importante expérience internationale. Chaque musicien est également soliste, créant un son unique qui allie virtuosité, précision et expressivité.

Au cœur du programme figurent Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, complétées par des œuvres de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms. Le public est invité à un voyage musical à travers les plus belles époques de la musique classique.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/event/vivaldi-die-vier-jahreszeiten-philharmonie-der-solisten-victoria-hall-21991737/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0900 800 800 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Vivaldi – Les Quatre Saisons ainsi que des œuvres de Bach, Mozart et Brahms, Philharmonie der Solisten, au VH de Genève, 10 janvier à 17h00. Le meilleur de toutes les époques de la musique classique

Philharmonie der Solisten