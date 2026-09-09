Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Troyes
dimanche 1 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 17:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Philippe Audrey Larrue-St-Jacques a déjà conquis le public canadien et la critique avec élégance et finesse.
Dans Enfant du siècle, il met son intelligence hors norme et sa culture stupéfiante au service de l’humour, ce qui en fait un spectacle à la fois unique et grisant qui oscille entre le pince-sans-rire et le décapant.
Un vrai bijou de drôlerie, brillamment écrit, d’une intelligence folle doublée d’une autodérision sans borne. Loin du flegme de nos stand-uppers français, le Québécois,
habillé en maître d’hôtel raconte son parcours un enfant d’intellos de la haute bourgeoisie, un brin atypique, plus habitué aux cathédrales qu’aux Playmobil, devenu adulte socialement maladroit (il est HPI) à la vulnérabilité touchante.
C’est sincère et hilarant, érudit (il cite Musset, Hugo, Flaubert, Stendhal, entre autres) sans jamais être ronflant, précis et absurde, poétique et désuet…
Durée: 1h20
à partir 12 ans .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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