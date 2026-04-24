Philippe Caverivière Antarès Arena Le Mans

Le Mans

Philippe Caverivière

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Philippe Caverivière à Antarès Le Mans !!!

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir

RDV le 5 février 2027 à 20h à Antarès Arena. .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Philippe Caverivière at Antarès Le Mans !!!

L’événement Philippe Caverivière Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Le Mans