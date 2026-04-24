Philippe Caverivière Antarès Arena Le Mans
Philippe Caverivière Antarès Arena Le Mans vendredi 5 février 2027.
Le Mans
Philippe Caverivière
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Philippe Caverivière à Antarès Le Mans !!!
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir
RDV le 5 février 2027 à 20h à Antarès Arena. .
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Philippe Caverivière at Antarès Le Mans !!!
L’événement Philippe Caverivière Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Le Mans
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Visite du Pollinarium Le Mans 24 avril 2026
- Visite-atelier Jardinez la ville ! La Fabrique Rêves de ville Le Mans 24 avril 2026
- La Ferme Naturell’Mans Le Mans 24 avril 2026
- Spectacle Flamenco Amar y Bailar Salle des Concerts Le Mans 25 avril 2026
- La Nature et nous Les médicaments pour les animaux et l’impact sur l’environnement Salle Charles Trenet Le Mans 25 avril 2026