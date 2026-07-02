Philippe Jaroussky, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Philippe Jaroussky Mercredi 4 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:40:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:40:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

Aux côtés de son ensemble Artaserse, le contre-ténor Philippe Jaroussky propose de raconter « son » Vivaldi, un compositeur qui l’a suivi tout au long de son parcours. Un programme intime qui met en lumière deux facettes d’une personnalité musicale haute en couleur, autant attachée au répertoire sacré qu’à la musique de scène. Les deux se révèlent dans une écriture foisonnante dont le succès ne se dément jamais.

Antonio Vivaldi

Stabat Mater RV621

Nisi Dominus RV608

Airs d’opéras : « Mentre dormi », « Gelido in ogni vena », « Sperai vicino il lido »…

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698781-philippe-jaroussky »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-philippe-jaroussky-84641 »}]

Il mio Vivaldi | Ensemble Artaserse Baroque et instruments d’époque