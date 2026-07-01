Philippe Lüscher lit Robert Walser, Bibliothèque de Carouge, Carouge
jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque de Carouge · Carouge
Informations pratiques
Philippe Lüscher lit Robert Walser Jeudi 26 novembre, 19h00 Bibliothèque de Carouge
Inscription gratuite mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00
Ces vingt-cinq proses brèves, écrites entre 1899 et 1920, constituent ce recueil singulier où se dégage l’observation minutieuse de Robert Walser envers ses semblables et le quotidien, lors de rencontres et de déambulations solitaires en ville et à la campagne.
Ces récits sont emprunts d’une grande poésie qui révèle en profondeur ce que l’on voit habituellement à la surface. Avec Walser, « la campagne devient alors un chant et ce chant était beau à en mourir », écrit Stefan Zweig à propos d’une des proses de Robert Walser.
Il a été considéré par Franz Kafka, Elfriede Jelinek, Walter Benjamin, Hermann Hesse et d’autres comme un des écrivains les plus importants du XXème siècle.
Il meurt lors d’une promenade solitaire dans la neige, le jour de Noël 1956, presque oublié de tous.
« La paix et la liberté ne peuvent exister parmi nous que si chacun laisse chacun vivre libre et en paix. »
R. Walser
Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/631/philippe-luscher-lit-robert-walser »}]
La Bibliothèque de Carouge vous propose une lecture de quelques proses de Robert Walser par Philippe Lüscher, le jeudi 26 novembre 2026 de 19h à 20h30.
DR
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