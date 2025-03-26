PHILIPPINE LAVREY – LA CABANE Toulouse

PHILIPPINE LAVREY Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Prévu le 21/03/25, reporté le 27/03/26 20h, les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 21/09/25.La tournée « Parle-Moi », initialement prévue en mars & avril 2025, est reportée au printemps 2026, en raison d’une opportunité internationale exceptionnelle pour Philippine Lavrey. Une belle surprise, que nous devons pour l’instant garder secrète mais qui sera bientôt dévoilée sur ses réseaux ! Philippine Lavrey a hâte de vous retrouver en 2026 avec un univers artistique enrichi et de nouvelles chansons à vous faire découvrir. »Autrice, compositrice et multi-instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses. Par sa voix à part où le grain folk se marie au velours pop, par ses textes ciselés, par son jeu de guitare et par la pop attitude de ses arrangements, Philippine Lavrey s’inscrit dans le sillage de ses modèles, de Vianney à John Mayer, de Taylor Swift à France Gall, de Miley Cyrus à Ben Mazué, tout en cultivant sa singularité, celle d’une interprète accomplie, touchante, sensible et drôle. Après une année 2023 marquée par le triomphe de son tube In The Stars en duo avec Benson Boone et après une tournée à guichet fermé au printemps 2024, Philippine Lavrey vous donne de nouveau rendez-vous sur les routes en 2025 ! Laissez-vous embarquer dans son univers, entre sa voix envoutante, la malice de ses textes et la douceur de sa pop. A découvrir absolument ! Nouveau single : « Parle-moi… Ou pas », sortie le 11/10/2024

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31