Photo-édition l’historien et la photographie en 1944 avec Thierry Marchand Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Photo-édition l’historien et la photographie en 1944 avec Thierry Marchand

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par le Centre Photographique Henri Magron, cette rencontre montre comment les images contribuent à reconstituer des lieux aujourd’hui disparus et mieux comprendre des événements.

Organisée par le Centre Photographique Henri Magron, cette rencontre montre comment les images contribuent à reconstituer des lieux aujourd’hui disparus et mieux comprendre des événements. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

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English : Photo-édition l’historien et la photographie en 1944 avec Thierry Marchand

Organised by the Centre Photographique Henri Magron, this event shows how images help us to reconstruct places that have now disappeared and to better understand events.

L’événement Photo-édition l’historien et la photographie en 1944 avec Thierry Marchand Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge