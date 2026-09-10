Informations pratiques

Photographie de paysages en réalité virtuelle Bibliothèque Landry Rennes Mardi 13 octobre, 14h30, 17h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif et numérique

Ce jeu vous invite à découvrir de nombreux paysages de France et du monde en réalité virtuelle. Vous y prendrez le rôle d’un photographe pour capturer vos paysages préférés.

Atelier à destination des adultes.

Deux séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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