Photographie de paysages en réalité virtuelle Bibliothèque Landry Rennes
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Photographie de paysages en réalité virtuelle Bibliothèque Landry Rennes Mardi 13 octobre, 14h30, 17h00 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif et numérique
Ce jeu vous invite à découvrir de nombreux paysages de France et du monde en réalité virtuelle. Vous y prendrez le rôle d’un photographe pour capturer vos paysages préférés.
Atelier à destination des adultes.
Deux séances.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-13T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-13T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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