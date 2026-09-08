Photographie et Architecture, Salle Vidau, Cavaillon

Informations pratiques

Photographie et Architecture Vendredi 16 octobre, 14h30 Salle Vidau Vaucluse

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:30:00+02:00

La Région Sud peut être fière de posséder un patrimoine aussi bien ancien que contemporain. Ce patrimoine a fait l’objet de commandes publiques de photographies (Région, Etat) ou privées (associées à un architecte ou à une association). La photo permiet de raviver notre mémoire en tant que témoin d’édifices malheureusement disparus (notamment à la suite de la seconde guerre mondiale). Enfin, la Région et le département des Bouches-du-Rhône ont la chance de promouvoir chaque année les Rencontres d’Arles qui permettent à des photographes du monde entier de photographier la ville permettant de mettre en valeur le patrimoine arlésien et d’enrichir ainsi la collection unique de photographies du Musée Réattu.

Salle Vidau 67-107 Passage Vidau 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Région Sud peut être fière de posséder un patrimoine aussi bien ancien que contemporain. Ce patrimoine a fait l’objet de commandes publiques de photographies (Région, Etat) ou privées (associées à…

©Fernand Maunier