Photographies : une histoire sensible, La ferme du Champ Bressan, Romenay

Informations pratiques

Photographies : une histoire sensible 19 et 20 septembre La ferme du Champ Bressan Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Organisée par l’association Les Amis du Vieux Romenay, cette exposition retrace l’histoire de la photographie à travers une présentation d’appareils anciens et de documents photographiques. Un parcours qui invite à découvrir l’évolution des techniques photographiques et le rôle de l’image dans la mémoire de nos territoires.

En résonance avec le thème « Patrimoine de la photographie », cette exposition met en lumière deux siècles d’innovations techniques et l’importance de la photographie comme témoin de notre histoire et de notre patrimoine.

La ferme du Champ Bressan 3928 Route des Alpes, 71470 Romenay, France Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385304583 https://www.romenay.fr/musee Ancienne ferme bressane. Le bâtiment dispose d’une cheminée sarrasine et d’une huilerie. RD 975 – Parking en face du musée.

Organisée par l’association Les Amis du Vieux Romenay, cette exposition retrace l’histoire de la photographie à travers une présentation d’appareils anciens et de documents photographiques. Un qui à …

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