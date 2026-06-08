Photos méditatives en forêt Larrau
Photos méditatives en forêt Larrau mardi 20 octobre 2026.
Larrau
Photos méditatives en forêt
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Réalisez des photos poétiques, sensorielles et personnelles lors d’un atelier photo de pleine conscience dans la forêt d’Iraty. Au programme marche lente, exercices de connexion à soi et à la nature, prises de vue guidées inspirées par le silence et l’attention au détail. L’objectif n’est pas la perdormance technique, mais la capture de sensations et d’émotions.
Sur réservation. À partir de 16 ans. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Photos méditatives en forêt
L’événement Photos méditatives en forêt Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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