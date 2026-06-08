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Photos méditatives en forêt Larrau

Photos méditatives en forêt Larrau

Photos méditatives en forêt Larrau mardi 20 octobre 2026.

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 20 octobre 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Larrau

Photos méditatives en forêt

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Réalisez des photos poétiques, sensorielles et personnelles lors d’un atelier photo de pleine conscience dans la forêt d’Iraty. Au programme marche lente, exercices de connexion à soi et à la nature, prises de vue guidées inspirées par le silence et l’attention au détail. L’objectif n’est pas la perdormance technique, mais la capture de sensations et d’émotions.
Sur réservation. À partir de 16 ans.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Photos méditatives en forêt

L’événement Photos méditatives en forêt Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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