Physiothérapie, formation et santé publique: regards croisés pour l’avenir du canton de Genève, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Physiothérapie, formation et santé publique: regards croisés pour l’avenir du canton de Genève Mercredi 30 septembre, 17h30 Autre lieu

Inscription gratuite mais obligatoire via le formulaire d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

La filière Physiothérapie de la Haute école de santé de Genève vous propose une conférence visant à offrir un espace de réflexion et de dialogue entre les autorités cantonales, la HEdS-Genève et les expert-es académiques autour des enjeux actuels et futurs de la physiothérapie.

Découvrez le programme de la conférence :

17h30 Mot d’accueil institutionnel

17h40 Intervention de Monsieur M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, Département Santé et Mobilités sur les enjeux de santé publique et rôle des professions de la réadaptation face aux défis du système de santé.

17h50 Conférence des Prof Anne-Violette Bruyneel, Prof Olivier Contal, Prof Pierre Nicolo, Professeur-es de la filière Physiothérapie de la HEdS Genève sur l’’évolution du métier de physiothérapeute

19h Apéritif

Pour participer à la conférence veuillez vous inscrire ici jusqu’au 30 août 2026.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.hesge.ch/heds/form/physiotherapie-regards-croises »}] [{« link »: « https://www.hesge.ch/heds/form/physiotherapie-regards-croises »}]

La HEdS-Genève accueille le 30 septembre 2026 une conférence réunissant expert-es et autorités cantonales autour de l’avenir de la physiothérapie et des enjeux de santé.

HEdS