Pianissimes – concert de Kim Bernard, VTF Domaine des Hautannes, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Pianissimes – concert de Kim Bernard Vendredi 26 juin, 20h00 VTF Domaine des Hautannes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Un jeune pianiste d’une sensibilité rare, dont le talent s’exprime autant dans le répertoire classique que dans le jazz, qu’il sait réunir avec intelligence et passion au cœur d’improvisations inspirées.

Réservez vite vos places sur la page www.pianissimes.org/concert/kim-bernard.

VTF Domaine des Hautannes 33 rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.pianissimes.org/concert/kim-bernard »}]

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