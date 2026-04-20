La Chapelle-d’Angillon

Piano du lac

Etang des Barres La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux une chanteuse pop et son équipage vous transportent au cœur des trésors terrestres après un long voyage aux fins fonds de l’ univers…

On y croisera Proserpine, reine des Enfers et déesse du Printemps, des oiseaux vulnérables, des coqs et des papillons de nuit. On découvrira un millier de semences sous scellés dans un décor de glaces, à travers champs brumeux et hautes plaines. .

Etang des Barres La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 40 12

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English :

Floating vocals and orchestra.

L’événement Piano du lac La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE