La Chapelle-d’Angillon

Les Grandes Médiévales

Château de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : 7 – 7 – 28 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Au programme, échoppes médiévales, marché, banquet et de nombreuses autres animations.

Le vendredi 4 septembre Nocturne à partir de 18h

Samedi 5 septembre journée et nocturne

Dimanche 6 septembre journée

Billetterie en ligne cliquez sur visiter le site internet 7 .

Château de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 41 10 medievales.angillon@gmail.com

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English :

On the program, medieval stalls, market, banquet and many other activities.

L’événement Les Grandes Médiévales La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-04-15 par BIT MEHUN SUR YEVRE cloturer