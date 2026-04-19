Les Grandes Médiévales La Chapelle-d’Angillon
Les Grandes Médiévales La Chapelle-d’Angillon vendredi 4 septembre 2026.
La Chapelle-d’Angillon
Les Grandes Médiévales
Château de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon Cher
Tarif : 7 – 7 – 28 EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Au programme, échoppes médiévales, marché, banquet et de nombreuses autres animations.
Le vendredi 4 septembre Nocturne à partir de 18h
Samedi 5 septembre journée et nocturne
Dimanche 6 septembre journée
Billetterie en ligne cliquez sur visiter le site internet 7 .
Château de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 41 10 medievales.angillon@gmail.com
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English :
On the program, medieval stalls, market, banquet and many other activities.
L’événement Les Grandes Médiévales La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-04-15 par BIT MEHUN SUR YEVRE cloturer