Informations pratiques

La Chapelle-d’Angillon

Slavarmenia

Église La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Slavarménia se décline comme un voyage musical, au fil de l’histoire riche et tourmentée de la Transcaucasie et de l’Europe de l’Est.

Entre musiques populaires, chants anciens et pièces instrumentales envoûtantes, ce concert invite à découvrir des cultures profondément émouvantes, à la croisée de l’Orient et de l’Europe de l’Est: Arménie, Russie, Géorgie, Biélorussie…

Ce concert est une rencontre entre les peuples, entre passé et présent, entre mémoire et compositions célèbres.

Le + Visite des artistes à la MARPA de La Chapelle d’Angillon le matin, pour intéresser les résidents aux différents instruments et le rendu musical de ces instruments.

Organisé par l’Association Cantavocalys 10 .

Église La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 92 33 pnbillault18@orange.fr

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English :

Slavarm%E9nia unfolds as a musical journey through the rich and turbulent history of Transcaucasia and Eastern Europe.

L’événement Slavarmenia La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE