Jogg Jogg La Chapelle-d’Angillon
jeudi 8 octobre 2026 · La Chapelle-d'Angillon
Informations pratiques
La Chapelle-d’Angillon
Jogg Jogg
Marpa de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Jogg Jogg est un spectacle de danse qui parle de danse. C’est une création qui se donne deux missions partager les coulisses d’une composition chorégraphique et donner au spectateur un pouvoir de créateur actif. Et ce, dès le plus jeune âge.
Le nom, quant à lui, fait référence aux costumes. Pulls et joggings de couleurs différentes, sorte d’uniforme de la jeune danse
contemporaine. Dans chaque tableau, une chorégraphie se crée à partir de consignes et techniques de composition différentes en interaction avec le public.
Organisé par la Communauté de communes Sauldre et Sologne .
Marpa de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment of lively, joyful, collective art by Compagnie Poupées Russes
L’événement Jogg Jogg La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
À voir aussi à La Chapelle-d'Angillon (Cher)
- Les Grandes Médiévales La Chapelle-d’Angillon 4 septembre 2026
- Découverte du village natal de l’écrivain Alain Fournier, Église Saint-Jacques, La Chapelle-d’Angillon 19 septembre 2026
- Slavarmenia La Chapelle-d’Angillon 29 novembre 2026