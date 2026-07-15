Informations pratiques

La Chapelle-d’Angillon

Jogg Jogg

Marpa de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Jogg Jogg est un spectacle de danse qui parle de danse. C’est une création qui se donne deux missions partager les coulisses d’une composition chorégraphique et donner au spectateur un pouvoir de créateur actif. Et ce, dès le plus jeune âge.

Le nom, quant à lui, fait référence aux costumes. Pulls et joggings de couleurs différentes, sorte d’uniforme de la jeune danse

contemporaine. Dans chaque tableau, une chorégraphie se crée à partir de consignes et techniques de composition différentes en interaction avec le public.

Organisé par la Communauté de communes Sauldre et Sologne .

Marpa de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22

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English :

A moment of lively, joyful, collective art by Compagnie Poupées Russes

L’événement Jogg Jogg La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE