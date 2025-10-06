PIANO PEINTRE BERTRAND COYNAULT – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

PIANO PEINTRE BERTRAND COYNAULT Début : 2026-04-02 à 12:30. Tarif : – euros.

Bertrand Coynault, pianoLes Toiles musicales : L’OpéraCe récital augmenté d’une partie vidéo plonge le public dans l’univers des célèbres transcriptions d’opéras et de ballets : Shéhérazade, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde… La dimension visuelle inhérente à l’opéra est obtenue grâce au film mettant en relation les œuvres musicales avec leurs correspondances picturales. Les chefs d’œuvres des collections du Metropolitan Museum of Art de New York, du Getty Museum de Los Angeles, du Musée d’Orsay, du Musée de Grenoble… côtoient les pages de Prokoviev, Ravel, Verdi, Wagner, Gluck et Rimski-Korsakov permettant au public de vivre une expérience multisensorielle au cœur de l’art.

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38