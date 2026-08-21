Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Piano Récital, Alexandre Kantorow

Église Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Alexandre Kantorow, pianiste français considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Révélé au grand public après sa victoire historique au Concours international Tchaïkovski en 2019, il est admiré pour sa virtuosité, sa sensibilité musicale et ses interprétations du répertoire romantique. Il se produit aujourd’hui avec les plus grands orchestres et dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde. Au programme Beethoven et Liszt .

Église Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

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English : Piano Récital, Alexandre Kantorow

L’événement Piano Récital, Alexandre Kantorow Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin