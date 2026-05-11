PIANOMUSES PIANO À 4 MAINS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse
PIANOMUSES PIANO À 4 MAINS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse dimanche 27 septembre 2026.
Toulouse
PIANOMUSES PIANO À 4 MAINS
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 19:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !
Ce concert réunit des ouvertures composées pendant la première moitié du XIXe siècle, avec des transcriptions d’orchestres, pratique courante pour cette formation, ou des œuvres originales. G. Hecher, pianiste viennois également restaurateur de pianos anciens, dont le Streicher viennois de 1860 joué pour ce concert et E. Jedlička-Gogova, pianiste tchéco-macédonienne, forment un duo unique consacré à la musique de salon du XIXe siècle. 10 .
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!
L’événement PIANOMUSES PIANO À 4 MAINS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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