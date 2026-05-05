Piche Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

Piche

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12 23:00:00

Date(s) :

2027-02-12

À 29 ans, Piche s’impose comme l’une des figures les plus singulières de la scène musicale française. Derrière ce nom devenu emblématique, Mike — son prénom civil — revendique une identité hybride qui défie les étiquettes un chanteur qui fait du drag, et non une drag qui fait du chant . Une nuance qui résume son ambition artistique autant que son rapport libre aux genres. Sa musique, elle la compose avec son frère, utilisant ensemble leurs héritages et leurs différences pour créer un son tant inclusif qu’incisif.

Qu’elle soit en drag ou non, Piche joue avec les codes du masculin et du féminin pour mieux en révéler l’absurdité, souvent avec humour, toujours avec audace. Refusant toute barrière, elle incarne une génération qui revendique l’inclusivité comme horizon et l’expression de soi comme acte politique. .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

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English : Piche

L’événement Piche Morlaix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT BAIE DE MORLAIX