Informations pratiques

Olemps

Picnic ciné Le sens de la famille

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

En famille ou entre amis, prenez votre pique-nique ou profitez du Food truck et venez passer un moment de détente et de convivialité avec la projection, devant la salle 7-77.

La séance commencera à la tombée de la nuit vers 22h, mais vous pouvez à compter de 19h30 vous retrouver et vous installer confortablement !

En cas de conditions météorologiques défavorables, la séance de cinéma se tiendra à l’intérieur de la salle 7-77, sans animaux.

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille !… .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr

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English :

Whether with family or friends, bring a picnic or enjoy the food truck, and come spend a relaxing and fun time watching the movie in front of Theater 7-77.

L’événement Picnic ciné Le sens de la famille Olemps a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)