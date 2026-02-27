Pièce de théâtre “Antigone, enfin presque” Salle AIEC Cambo-les-Bains

Pièce de théâtre “Antigone, enfin presque”

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Monter Antigone aujourd’hui, pour un metteur en scène, c’est d’abord rendre hommage au théâtre. Mais lorsque les comédiens décident de (re)prendre le pouvoir, Antigone peut aussi se transformer en véritable calvaire pour le metteur en scène. De la première répétition au spectacle final, venez découvrir le travail d’une troupe de théâtre amateur qui a décidé de s’emparer d’un des piliers fondateurs du théâtre et de proposer SA vision d’Antigone… enfin presque .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

English : Pièce de théâtre “Antigone, enfin presque”

