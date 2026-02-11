Pièce de théâtre Arsenic et vieilles dentelles Théâtre de St Pourçain sur Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Pièce de théâtre Arsenic et vieilles dentelles

Théâtre de St Pourçain sur Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:15:00

Date(s) :

2026-07-05

L’action se déroule chez les sœurs Brewster dont la générosité n’a d’égale que …leurs méthodes très particulières pour offrir la paix éternelle aux âmes esseulées qui croisent leur chemin.La présence de leurs 3 neveux va créer bien des rebondissements.

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Théâtre de St Pourçain sur Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 72 13 80 saulect.patrimoines@gmail.com

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English :

The action takes place in the home of the Brewster sisters, whose generosity is matched only by…their very particular methods of offering eternal peace to the lonely souls who cross their path.The presence of their 3 nephews will create many twists and turns.

L’événement Pièce de théâtre Arsenic et vieilles dentelles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule