Pièce de théâtre documentaire Se souvenir des loups, Champs libres, Rennes
Pièce de théâtre documentaire Se souvenir des loups, Champs libres, Rennes vendredi 26 juin 2026.
Pièce de théâtre documentaire Se souvenir des loups Vendredi 26 juin, 20h00 Champs libres Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Le collectif lacavale met en scène 40 habitants et habitantes de Bretagne et nous propose d’aller à la rencontre d’un paysage-mémoire qui porte en lui toutes les vies qui l’ont traversé, le traversent et le traverseront.
Développé par le psychologue Peter H. Kahn, le concept d’amnésie environnementale décrit la manière dont les êtres humains, génération après génération, s’habituent à la dégradation de leur environnement, au point de finir par considérer comme « normale » une situation de détérioration avancée. C’est ce concept que le collectif lacavale déplie et détourne pour ce projet né à la suite de l’enquête Bien-être et paysages bretons menée entre 2022 et 2024 par l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne.
Le spectacle sera suivi de 21h45 à 22h30 d’un bord plateau avec l’ensemble des comédiens et comédiens professionnel·les et non professionnel·les, metteurs et metteuses en scène.
Mise en scène et production : collectif l a c a v a l e
Conception : Nicolas Drouet
Écriture et mise en scène : Mathilde Chadeau(artiste invitée),Nicolas Drouet, Antoine d’Heygere, Julie Ménard, et Chloé Simoneau
Travail vocal : Sophie Sand
Costumes : Johanna Rocard
Lumière et son : Sylvain Crozet et Claudia Hoarau
Interprétation : Caroline, Fred, Laure, Marielle, Alex, Anatole, Anna, Elvire, Kay, Leïla, Terry, Alice, Charlène, Hélène, Laurie, Léa, Morganne, Nolwenn, Sonia, Vanessa, Awena, Charlotte, Ewen, Honoré, Jade & Jade, Junon, Louise & Louise, Louna, Marie, Maïann, Mélanie, Nora-Léa, Olivia, Rose, Thibault, Thomas et Yves
Administration : Charlotte Nicolas
Avec la participation des grands témoins : Timothée Fouqueray, Véronique Van Tilbeurgh, Laurence Le Du et Luc Aquilina
Porté par la Compagnie lacavale et l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et financé par IRIS-E dans le cadre de la programmation : Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale
Champs libres 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.leschampslibres.fr/au-programme/se-souvenir-des-loups/42437 »}] [{« link »: « https://iris-e.univ-rennes.fr/art-science-societe-une-alliance-fertile-au-service-de-la-transition-socio-environnementale-juin »}]
Pièce de théâtre documentaire, mettant en scène 40 habitant·es de Bretagne qui nous propose d’aller à la rencontre du paysage et des vivant·es qui le constituent. théâtre art
lacavale
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026