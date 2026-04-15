Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Salle de réception coopérative viticole Trigny
Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Salle de réception coopérative viticole Trigny mardi 19 mai 2026.
Trigny
Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles
Salle de réception coopérative viticole 2 La Couture Trigny Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:15:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Tout public
La compagnie Essentiel Éphémère et l’association Fragile X France vous invitent à une représentation exceptionnelle de la pièce Instants (X) Fragiles . Écrit à partir de témoignages réels, ce spectacle de 1h20 lève le voile sur le quotidien des familles confrontées à la déficience intellectuelle.
La pièce sera suivie d’un temps d’échange avec les acteurs et l’association pour changer les regards sur le handicap invisible. .
Salle de réception coopérative viticole 2 La Couture Trigny 51140 Marne Grand Est contact@xfra.org
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English : Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles
L’événement Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Trigny a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne
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