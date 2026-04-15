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Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Salle de réception coopérative viticole Trigny

Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Salle de réception coopérative viticole Trigny mardi 19 mai 2026.

Lieu : Salle de réception coopérative viticole

Adresse : 2 La Couture

Ville : 51140 Trigny

Département : Marne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Trigny

Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles

Salle de réception coopérative viticole 2 La Couture Trigny Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:15:00
fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Tout public
La compagnie Essentiel Éphémère et l’association Fragile X France vous invitent à une représentation exceptionnelle de la pièce Instants (X) Fragiles . Écrit à partir de témoignages réels, ce spectacle de 1h20 lève le voile sur le quotidien des familles confrontées à la déficience intellectuelle.

La pièce sera suivie d’un temps d’échange avec les acteurs et l’association pour changer les regards sur le handicap invisible.   .

Salle de réception coopérative viticole 2 La Couture Trigny 51140 Marne Grand Est   contact@xfra.org

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English : Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles

L’événement Pièce de théâtre Instants (X) Fragiles Trigny a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne

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