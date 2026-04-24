PIÈCE DE THÉATRE JOFROI Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains

PIÈCE DE THÉATRE JOFROI

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Au Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains, la compagnie Baudracco propose une nouvelle mise en scène de Jofroi, l’une des œuvres emblématiques de Marcel Pagnol.

Tarifs 15 euros.

Réservez vos places au 04 67 95 63 07 ou directement en Mairie ou sur la billetterie en ligne https://billetterie.legilog.fr/lamalou/

Au Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains, la compagnie Baudracco propose une nouvelle mise en scène de Jofroi, l’une des œuvres emblématiques de Marcel Pagnol.

Dans ce spectacle, la troupe redonne vie à l’univers chaleureux et profondément humain de Pagnol, où les passions rurales, les conflits de voisinage et les élans du cœur se mêlent avec une grande finesse. Jofroi raconte l’histoire d’un vieux propriétaire qui, après avoir vendu ses arbres fruitiers, ne supporte pas l’idée qu’ils soient abattus. Entre attachement à la terre, orgueil et tendresse, le récit déploie toute la richesse des relations humaines chères à Pagnol.

La mise en scène de la compagnie Baudracco privilégie la simplicité et l’authenticité, mettant en valeur la langue savoureuse de Pagnol et la force des personnages. Le public est ainsi invité à un voyage théâtral à la fois drôle, émouvant et profondément ancré dans la Provence intemporelle de l’auteur.

Un spectacle vivant, accessible et généreux, qui célèbre la mémoire, les racines et les liens entre les hommes et leur terre.

Tarifs 15 euros.

Réservez vos places au 04 67 95 63 07 ou directement en Mairie ou sur la billetterie en ligne https://billetterie.legilog.fr/lamalou/ .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English :

At the Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains, Compagnie Baudracco presents a new production of Jofroi, one of Marcel Pagnol?s iconic works.

Price: 15 euros.

To reserve your tickets, call 04 67 95 63 07 or visit the Town Hall or the online ticketing service: https://billetterie.legilog.fr/lamalou/

L’événement PIÈCE DE THÉATRE JOFROI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB