Pièce de théâtre L’Art du couple Bourges
Pièce de théâtre L’Art du couple Bourges samedi 7 février 2026.
Pièce de théâtre L’Art du couple
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Nouveau spectacle au Palais d’Auron « L’Art du couple », à découvrir sans tarder !
Eve et Alex, couple à la ville comme à la scène, explorent avec humour et tendresse les turbulences de la vie à deux. Entre situations du quotidien délicieusement absurdes et scènes inspirées de leur vécu, chacun s’y retrouve — ou reconnaît (avec un peu de mauvaise foi) l’autre !
Une comédie qui vous fera passer une belle soirée ! 32 .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 92 62 59
English :
New show at the Palais d’Auron « L’Art du couple », to be discovered without delay!
German :
Neue Show im Palais d’Auron « L’Art du couple », gleich entdecken!
Italiano :
Nuova mostra al Palais d’Auron, « L’Art du couple », da non perdere!
Espanol :
Nueva exposición en el Palais d’Auron, « L’Art du couple », ¡no se la pierda!
