Pièce de théâtre L’Art du couple Bourges

Pièce de théâtre L’Art du couple

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Nouveau spectacle au Palais d’Auron « L’Art du couple », à découvrir sans tarder !

Eve et Alex, couple à la ville comme à la scène, explorent avec humour et tendresse les turbulences de la vie à deux. Entre situations du quotidien délicieusement absurdes et scènes inspirées de leur vécu, chacun s’y retrouve — ou reconnaît (avec un peu de mauvaise foi) l’autre !

Une comédie qui vous fera passer une belle soirée ! 32 .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 92 62 59

English :

New show at the Palais d’Auron « L’Art du couple », to be discovered without delay!

German :

Neue Show im Palais d’Auron « L’Art du couple », gleich entdecken!

Italiano :

Nuova mostra al Palais d’Auron, « L’Art du couple », da non perdere!

Espanol :

Nueva exposición en el Palais d’Auron, « L’Art du couple », ¡no se la pierda!

