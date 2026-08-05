PIÈCE DE THÉÂTRE LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 09H24 Salle escaro de la mairie Saint-Cyprien
dimanche 8 novembre 2026 · Salle escaro de la mairie · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
PIÈCE DE THÉÂTRE LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 09H24
Salle escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08 18:30:00
Date(s) :
2026-11-08
SAMEDI 8
Pièce de théâtre Le retour de Richard III par le train de 09h24
17h-18h30 > 8€ (6€ rés. SC, CC, hors CC)
Salle escaro de la mairie, Rue Jules Lemaître, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Salle escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96
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English :
SATURDAY, THE 8TH
Play: The Return of Richard III on the 9:24 a.m. Train
5:00 p.m.–6:30 p.m. > 8? (6? for SC and CC members; non-members)
Escaro Hall at City Hall, Rue Jules Lema%EEtre, SAINT-CYPRIEN, 66750
L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 09H24 Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-05 par OT DE SAINT CYPRIEN
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