Informations pratiques

Lunel

PIÈCE DE THÉÂTRE L’ILLUSION COMIQUE

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

Les Amis du Théâtre Populaire

L’illusion comique de Pierre Corneille

Mercredi 13 janvier 2027 à 20h

L’Illusion comique de Pierre Corneille est une pièce en cinq actes qui mêle comédie, tragédie et éléments baroques dans une intrigue riche en rebondissements et en mises en abîme.

Un père autoritaire traque son fils en fuite. Un mage lui révèle la vie de ce dernier, de sa fuite à son assassinat. Le père s’effondre, le rideau tombe… et le fils se relève pour compter la recette. Tout n’était que théâtre.

Ce piège tendu au père, c’est le terrain de jeu du Groupe Badinger qui questionne l’obéissance. Une ode à la jeunesse qui ne demande pas la permission pour exister.

Entre poésie et joyeux chaos, comédiens et comédiennes vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, d’inventivité et de malice. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE L’ILLUSION COMIQUE

Friends of the Th%E9%E2tre Populaire

L’illusion comique by Pierre Corneille

Wednesday, January 13, 2027, at 8:00 p.m.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE L’ILLUSION COMIQUE Lunel a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL