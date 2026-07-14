Pièce de théâtre Marées 360 Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · 360 · Rennes
Informations pratiques
Pièce de théâtre Marées 360 Rennes Vendredi 11 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Un seul-en-scène polyphonique à propos de la controverse des algues vertes qui est aussi la restitution des résultats d’un projet de recherche breton
Le 19 septembre 2010, sur une plage, deux manifestations se font face. En bas, les écologistes dénoncent les algues vertes. En haut, sur la dune, des agriculteurs contestent cette accusation. Entre les deux, une frontière invisible. Ils partagent le même décor, face à l’océan. On se voit, on se croise parfois, on se regarde, on se trompe de camp. Mais on ne se parle pas.
Marées est un solo. Un acteur tente de rejouer cet événement, aujourd’hui, non pas pour le reconstituer fidèlement, mais pour comprendre ce qui, ce jour-là, n’a pas pu se dire. À partir d’archives, d’entretiens et de documents, il convoque dix-neuf voix. Parmi ces voix surgit celle du clown agricole. Il cherche la justesse. Ajuste, corrige. Il recommence. Il tente. Le spectacle ne cherche ni à trancher ni à réconcilier, mais à exposer une fracture. Marées est un spectacle sur la difficulté de faire société quand le dialogue est impossible.
Spectacle porté par la Compagnie Safar
Durée : 55 min
Gratuit et ouvert à tous·tes, dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)
Public : à partir de 9-10 ans, tout public
**Équipe artistique du spectacle**
écriture | Clémence Hallé
mise en scène | Gloria de Belén Riquelme
interprétation | Lukaz Nedeleg
regard chorégraphique | Cécile Borne
création sonore | Étienne Chouzier
dispositif scénographique | Victor Melchy
création lumière | Nicolas Bazoge
diffusion | Erwan Yvenou, Big Bravo Spectacles
photo | Muelle Hélias
**Production :** Compagnie Safar
**Coproductions :** projet FIL-AV / IRIS-E & Laboratoire Arènes, Le Strapontin, L’Atelier Culturel (scène de territoire pour les arts de la piste), École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole – Ministère de l’Agriculture, MJC de Douarnenez, ZUM Théâtre Municipal
**Soutiens :** Au Bout du Plongeoir (Thorigné-Fouillard), École Marie Curie (Douarnenez), Lycée professionnel Saint-Joseph (Landerneau), Ville de Douarnenez, Région Bretagne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T21:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/cie-safar/evenements/marees
360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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