Tandis que la Fronde fait rage et les a chassés de la capitale, Molière et ses compagnons, qui ignorent encore qu’ils deviendront un jour célèbres, sillonnent la campagne à la recherche d’opportunités. Le chef de troupe est tiraillé par son amour naissant pour la jeune Armande, qu’il n’ose encore s’avouer à lui-même, et la promesse qu’il a faite à Magdeleine, son amie et associée, de ne jamais se marier, pour mieux se consacrer aux intérêts de la compagnie. Alors qu’ils font halte dans une clairière pour déjeuner, ils font la rencontre d’une jeune paysanne orpheline, répondant au nom de Pierrette, qui s’attache singulièrement à eux, ainsi que celle d’un mystérieux cavalier, qui pourrait être bien plus que ce qu’il laisse paraître.

Entre vie publique et vie privée, Molière devra jongler entre la célébrité, l’amour, la gloire, mais aussi la jalousie, les cabales, les soucis d’un père de famille, l’excès de travail et la maladie.

Découvrez cette pièce méconnue de George Sand, qui nous livre sa vision romantique de l’intimité de l’un de nos plus grands auteur de théâtre. La compagnie Libre Alcyon nous replonge dans le quotidien de l’un de nos plus grands auteurs de théâtre vu par une de nos plus grandes femme écrivains. Cette mise en scène « historiquement informée » suit les codes du théâtre romantique et recrée la pièce tels que ses contemporains l’ont connue.

La compagnie Libre Alcyon nous offre une recréation romantique de la pièce « Molière » de George Sand

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:30:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

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