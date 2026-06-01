Pièce de théâtre, Place de Graveson, Genève

Pièce de théâtre Mardi 8 septembre, 19h00 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T19:00:00+02:00 – 2026-09-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T19:00:00+02:00 – 2026-09-08T21:30:00+02:00

Le mariage, l’amour et les conventions sociales deviennent le prétexte à un affrontement plein de rythme, où les personnages s’opposent, se défient et se dévoilent. À travers leurs querelles, souvent absurdes mais toujours touchantes, la pièce met en lumière toute l’absurdité et la tendresse des relations humaines, oscillant sans cesse entre confrontation et rapprochement.

De Anton Tchekhov

Mise en scène Tibor Ockenfels et Flavie Tapparel

Production Théâtre de Carouge

Avec le soutien de la Fondation Leenaards

Place de Graveson

Mardi 8 septembre

⏰ Dès 19h (représentation à 20h)

Dès 12 ans

Gratuit

Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Dans L’Ours et la demande en mariage, la comédie prend des allures de duel aussi vif que savoureux.

Juliette Mauler