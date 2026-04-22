Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne le bourg Soumont-Saint-Quentin

Soumont-Saint-Quentin

Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne

le bourg Salle municipale Soumont-Saint-Quentin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Représentation théâtrale de la pièce Place à l’Horloge de Gérard Levoyer, par la Compagnie de la Lanterne, avec la présence de 15 comédiens et comédiennes.

Représentation théâtrale de la pièce Place à l’Horloge de Gérard Levoyer, par la Compagnie de la Lanterne, avec la présence de 15 comédiens et comédiennes.

La pièce se déroule lors d’une journée d’été au coeur du festival d’Avignon.

Les scènes se déroulent au fil des heures sur les terrasses de café de la Place de l’Horloge.

Ici se croisent touristes, comédiens, autochtones, clochards, des hommes, des femmes, toute une humanité bigarrée, grouillante et vivante.

Une pièce drôle, parfois déjantée, surréaliste, une comédie débordante d’humour et de tendresse .

vendredi 22 mai

salle municipale de Soumont Saint Quentin

20h30 .

le bourg Salle municipale Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 6 30 66 67 69

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English : Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne

Theatre performance of Gérard Levoyer’s Place à l’Horloge , by the Compagnie de la Lanterne, with 15 actors and actresses.

L’événement Pièce de théatre Place de l’Horloge par la CIE de la Lanterne Soumont-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Falaise Suisse Normande