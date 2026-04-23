Soumont-Saint-Quentin

VIDE GRENIER

Commune de Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier dans les rues de la commune de Soumont-Saint-Quentin, organisé par l’APE Les ptits filous .

Réservé aux particuliers 3€ le mètre (le 5ème mètre est gratuit)

Restauration et buvette sur place.

Vide grenier dans les rues de la commune de Soumont-Saint-Quentin, organisé par l’APE Les ptits filous .

Réservé aux particuliers 3€ le mètre (le 5ème mètre est gratuit)

Restauration et buvette sur place. .

Commune de Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 6 45 34 67 86 apelesptitsfilous@laposte.net

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English : VIDE GRENIER

Flea market in the streets of Soumont-Saint-Quentin, organised by the APE Les ptits filous .

Reserved for private individuals €3 per metre (the 5th metre is free)

Catering and refreshments on site.

L’événement VIDE GRENIER Soumont-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Falaise Suisse Normande