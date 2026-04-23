VIDE GRENIER Soumont-Saint-Quentin
VIDE GRENIER Soumont-Saint-Quentin dimanche 31 mai 2026.
Soumont-Saint-Quentin
VIDE GRENIER
Commune de Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier dans les rues de la commune de Soumont-Saint-Quentin, organisé par l’APE Les ptits filous .
Réservé aux particuliers 3€ le mètre (le 5ème mètre est gratuit)
Restauration et buvette sur place.
Vide grenier dans les rues de la commune de Soumont-Saint-Quentin, organisé par l’APE Les ptits filous .
Réservé aux particuliers 3€ le mètre (le 5ème mètre est gratuit)
Restauration et buvette sur place. .
Commune de Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 6 45 34 67 86 apelesptitsfilous@laposte.net
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English : VIDE GRENIER
Flea market in the streets of Soumont-Saint-Quentin, organised by the APE Les ptits filous .
Reserved for private individuals €3 per metre (the 5th metre is free)
Catering and refreshments on site.
L’événement VIDE GRENIER Soumont-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Falaise Suisse Normande
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