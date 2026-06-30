Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités Salle AIEC Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Un rythme endiablé, des dizaines de quiproquos et de situations improbables. 1 week-end, 3 couples, 9 possibilités, faites vos jeux, rien ne va plus ! Eric a promis à Karine, sa femme, d’aller passer le week-end dans leur maison de campagne quand il réalise que c’est également l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse !

Rires, quiproquos et rebondissements ! Venez passer une soirée déjantée !

Une comédie de Mane Camoletti.

Avec Nathalie Laparra, Jean-Michel Douces, Monique Mert, Jean-Paul Patard, Jenny Dassaud, Olivier Douces.

Mise en scène Jeanne Montagné. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 22 48 12

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English : Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités

L’événement Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cambo les Bains