Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités Salle AIEC Cambo-les-Bains
samedi 4 juillet 2026 · Salle AIEC · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Un rythme endiablé, des dizaines de quiproquos et de situations improbables. 1 week-end, 3 couples, 9 possibilités, faites vos jeux, rien ne va plus ! Eric a promis à Karine, sa femme, d’aller passer le week-end dans leur maison de campagne quand il réalise que c’est également l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse !
Rires, quiproquos et rebondissements ! Venez passer une soirée déjantée !
Une comédie de Mane Camoletti.
Avec Nathalie Laparra, Jean-Michel Douces, Monique Mert, Jean-Paul Patard, Jenny Dassaud, Olivier Douces.
Mise en scène Jeanne Montagné. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 22 48 12
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English : Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités
L’événement Pièce de théâtre Pyjama pour six Cie des 3 unités Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cambo les Bains
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