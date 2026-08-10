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PIÈCE DE THÉÂTRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien

dimanche 25 octobre 2026 · Salle Escaro de la mairie · Saint-Cyprien

PIÈCE DE THÉÂTRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Escaro de la mairie
Adresse
Rue Jules Lemaître
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Cyprien

PIÈCE DE THÉÂTRE

Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

{ line1 : DIMANCHE 25 , line2 : Pièce de théâtre , line3 : 17h-23h59 > 8€ (6€ résidence) , line4 : Salle Escaro de la mairie, SAINT-CYPRIEN, 66750 }
  .

Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96 

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English :

{ line1 : SUNDAY, 25 , line2 : Play , line3 : 5:00 PM–11:59 PM > 8? (6? residency) , line4 : Escaro Hall at City Hall, SAINT-CYPRIEN, 66750 }

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-10 par OT DE SAINT CYPRIEN

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