PIÈCE DE THÉÂTRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

PIÈCE DE THÉÂTRE

Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

{ line1 : DIMANCHE 25 , line2 : Pièce de théâtre , line3 : 17h-23h59 > 8€ (6€ résidence) , line4 : Salle Escaro de la mairie, SAINT-CYPRIEN, 66750 }

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Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96

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English :

{ line1 : SUNDAY, 25 , line2 : Play , line3 : 5:00 PM–11:59 PM > 8? (6? residency) , line4 : Escaro Hall at City Hall, SAINT-CYPRIEN, 66750 }

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-10 par OT DE SAINT CYPRIEN