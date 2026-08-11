PIÈCE DE THÉÂTRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien

dimanche 13 décembre 2026 · Salle Escaro de la mairie · Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

PIÈCE DE THÉÂTRE

Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13 23:59:00

Date(s) :

2026-12-13

DIMANCHE 13

Pièce de théâtre

17h-23h59 > 8€ (6€ réduit)

Salle Escaro de la mairie, SAINT-CYPRIEN, 66750

.

Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SUNDAY, THE 13TH

Play

5:00 p.m.–11:59 p.m. > 8? (6? reduced rate)

Escaro Hall at City Hall, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-11 par OT DE SAINT CYPRIEN