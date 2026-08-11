PIÈCE DE THÉÂTRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien
dimanche 13 décembre 2026 · Salle Escaro de la mairie · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
PIÈCE DE THÉÂTRE
Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13 23:59:00
Date(s) :
2026-12-13
DIMANCHE 13
Pièce de théâtre
17h-23h59 > 8€ (6€ réduit)
Salle Escaro de la mairie, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Salle Escaro de la mairie Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96
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English :
SUNDAY, THE 13TH
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5:00 p.m.–11:59 p.m. > 8? (6? reduced rate)
Escaro Hall at City Hall, SAINT-CYPRIEN, 66750
L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-11 par OT DE SAINT CYPRIEN
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