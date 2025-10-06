Pièce de théâtre S’arracher de Marc Daniau

Thannenkirch Haut-Rhin

Mercredi 2026-06-03 19:00:00

Lucas enfourche sa mobylette pour fuir le chagrin. Dans la forêt, une biche court pour sa vie. Leurs routes vont se croiser.

Pour cette nouvelle création en itinérance, la metteuse en scène Noëmie Ksicova a choisi d’adapter un court roman de Marc Daniau, à l’écriture très cinématographique. Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Étouffé par l’ambiance qui règne à la maison, il prend sa mobylette et s’en va. Sans préméditation, juste pour survivre. Pendant des kilomètres, il roule avec l’idée d’aller se perdre dans la nature. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois. Construits sur une succession de monologues, portés par trois comédien·nes de la jeune troupe, les deux récits avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Derrière elles et lui, les paysages défilent à toute allure, relayés par un dispositif scénique et musical qui impulse ce mouvement incessant. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique. Dans ses spectacles, Noëmie Ksicova aime questionner la perte et la façon d’y survivre. Ici, c’est en se fracassant contre la nature sauvage qu’un jeune homme va renaître.

Réservation auprès de la commune 06 88 73 58 35 .

+33 6 88 73 58 35 mairie.thannenkirch@wanadoo.fr

English :

Lucas rides his moped to escape his grief. In the forest, a doe runs for her life. Their paths cross.

