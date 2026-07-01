Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

Informations pratiques

Freycenet-la-Tour

Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pièce de théâtre Fugueuses de P. Palmade et C. Duthuron proposée par la troupe Amathéâtre

.

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play Fugueuses by P. Palmade and C. Duthuron, presented by the Amathêtre theater troupe

L’événement Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal