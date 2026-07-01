Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour
samedi 18 juillet 2026 · ENA Espace Numérique et d'Accueil · Freycenet-la-Tour
Informations pratiques
Freycenet-la-Tour
Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre
ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pièce de théâtre Fugueuses de P. Palmade et C. Duthuron proposée par la troupe Amathéâtre
.
ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play Fugueuses by P. Palmade and C. Duthuron, presented by the Amathêtre theater troupe
L’événement Pièce de théâtre Troupe L’Amathéâtre Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal