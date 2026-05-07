Pièce de théâtre Un air de famille Théâtre du Champ au Roy Guingamp
Pièce de théâtre Un air de famille Théâtre du Champ au Roy Guingamp samedi 13 juin 2026.
Guingamp
Pièce de théâtre Un air de famille
Théâtre du Champ au Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-14 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Ayant connu un grand succès au cinéma, un air de famille d’Agnès JAOUI et Jean Pierre BACRI, était d’abord un pièce de théâtre. Venez découvrir ou redécouvrir cette comédie truculente, et ses personnages attachants. Une partie des recettes sera reversée à Handi’chiens Bretagne par les Tréteaux Guingampais. .
Théâtre du Champ au Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89
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English :
L’événement Pièce de théâtre Un air de famille Guingamp a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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