Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux
Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux samedi 13 juin 2026.
Bayeux
Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt
Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-13
L’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Profond et drôle aussi !
Kiki Von Beethoven à 20h: Pièce de Eric Emmanuel Schmitt, l’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Drôle et profond !
A découvrir à 18h, joués par les ADOS, des extraits de 2 très bonnes pièces sur le couple J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep et Venise sous la neige de Gilles Dyrek. .
Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com
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English : Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt
The adventure of a woman, Kiki, in her sixties, and her 3 friends. Music, friendship and resilience. Deep and funny too!
L’événement Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom
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