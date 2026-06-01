Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux

Bayeux

Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt

Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Profond et drôle aussi !

Kiki Von Beethoven à 20h: Pièce de Eric Emmanuel Schmitt, l’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Drôle et profond !

A découvrir à 18h, joués par les ADOS, des extraits de 2 très bonnes pièces sur le couple J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep et Venise sous la neige de Gilles Dyrek. .

Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

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English : Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt

The adventure of a woman, Kiki, in her sixties, and her 3 friends. Music, friendship and resilience. Deep and funny too!

L’événement Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom