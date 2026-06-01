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Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux

Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux

Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Auditorium Bayeux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Auditorium

Adresse : 1 rue de Bretagne

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bayeux

Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt

Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :
2026-06-13

L’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Profond et drôle aussi !
Kiki Von Beethoven à 20h: Pièce de Eric Emmanuel Schmitt, l’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, et de ses 3 amies. Musique, amitié et résilience. Drôle et profond !

A découvrir à 18h, joués par les ADOS, des extraits de 2 très bonnes pièces sur le couple J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep et Venise sous la neige de Gilles Dyrek.   .

Auditorium 1 rue de Bretagne Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70  theatredeliens.contact@gmail.com

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English : Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt

The adventure of a woman, Kiki, in her sixties, and her 3 friends. Music, friendship and resilience. Deep and funny too!

L’événement Pièce Kiki Von Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom

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