Pièce Les voies de l’IA Chamboulive
Pièce Les voies de l’IA Chamboulive samedi 25 avril 2026.
Chamboulive
Pièce Les voies de l’IA
Chamboulive Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les voies de l’IA pièce de stéphane Gekière Mise en scène Fleur – .
Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 47 60
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English : Pièce Les voies de l’IA
L’événement Pièce Les voies de l’IA Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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