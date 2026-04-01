Chamboulive

Pièce Les voies de l’IA

Chamboulive Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les voies de l’IA pièce de stéphane Gekière Mise en scène Fleur – .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 47 60

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English : Pièce Les voies de l’IA

L’événement Pièce Les voies de l’IA Chamboulive a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze