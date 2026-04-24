Pièces de théâtre Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Pièces de théâtre Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs vendredi 15 mai 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Pièces de théâtre
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Trois pièces de théâtre à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs. Dirigée par la metteuse en scène Delphine Jacques
Les malheurs de loup gris Inspiré du livre de Gilles Bizouerne. Avec Rose, Inès, Miya, Reina et Diona.
Les aventuriers de Koh-Bonga D’Angélique Sutty. Avec Léna, Méline, Mia et Eva.
Y a plus de vieillesse De Georges Contamin . Avec Marc, Sylvie, Janine, Lucienne, Damienne et Ginette.
Les représentations auront lieu le
– Vendredi 15 mai à 20h00
– Samedi 16 mai à 20h00
– Dimanche 17 mai à 15h00
Entrée libre au chapeau. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 91 25 64
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English : Pièces de théâtre
L’événement Pièces de théâtre Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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