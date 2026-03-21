Saint-Aubin-sur-Mer

Pierre à poissons

Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans une ambiance typiquement locale, la municipalité vous invite à une dégustation gratuite de produits de la mer pêchés et préparés dans le respect des traditions

La Pierre à poissons fait son retour en cette période estivale. Rendez-vous le samedi 11 juillet de 18h30 à minuit au square des Canadiens. Dans une ambiance typiquement locale, la municipalité vous invite à une dégustation gratuite de produits de la mer pêchés et préparés dans le respect des traditions. Côté musique, la soirée promet d’être rythmée avec une série de concert en tout genre ! .

Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Pierre à poissons

In a typically local atmosphere, the municipality invites you to a free tasting of seafood products caught and prepared according to tradition.

L’événement Pierre à poissons Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité